Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

BBVA выкупит свои акции на 1 млрд евро

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) объявил о запуске программы выкупа своих акций на сумму до 1 млрд евро. Как сообщается в пресс-релизе банка, он получил разрешение на это от ЕЦБ.

Программа начинает действовать с понедельника и завершится не позднее сентября 2024 года. Банк планирует выкупить до 564,6 млн акций.

BBVA с начала 2021 года вернул акционерам 8,2 млрд евро в виде дивидендов и buyback, отмечается в сообщении. С учетом объявленных на прошлой неделе промежуточных дивидендов и новой программы выкупа акций, эта сумма превысит 10,2 млрд евро.

С начала года капитализация BBVA увеличилась на 37,8% (до 45,9 млрд евро), в то время как фондовый индекс IBEX 35 прибавил 15,2%.

ЕЦБ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4,4%

Brent торгуется у $92,3 за баррель

Ликероводочный "Кристалл" планирует IPO на 1-1,5 млрд рублей

Будущий запрет на экспорт топлива из РФ будет касаться тех, кто его не производил

Новак заявил, что снижение биржевых цен на топливо уже заметно в мелком опте

Байден запланировал обсудить меры на случай "шатдауна" с членами правительства

Байден запланировал обсудить меры на случай "шатдауна" с членами правительства

Минтранс не ждет последствий для зарубежных рейсов от проблем с самолетами ГТЛК

Минтранс не ждет последствий для зарубежных рейсов от проблем с самолетами ГТЛК

Суд 13 октября рассмотрит жалобу миноритариев ТГК-2 на взыскание акций в доход государства

Вклад латиноамериканцев в экономику США вырос до $3,2 трлн в 2021 году

Вклад латиноамериканцев в экономику США вырос до $3,2 трлн в 2021 году

Рубль активно дешевеет к доллару и евро в ходе последних торгов квартала

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });