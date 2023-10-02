BBVA выкупит свои акции на 1 млрд евро

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) объявил о запуске программы выкупа своих акций на сумму до 1 млрд евро. Как сообщается в пресс-релизе банка, он получил разрешение на это от ЕЦБ.

Программа начинает действовать с понедельника и завершится не позднее сентября 2024 года. Банк планирует выкупить до 564,6 млн акций.

BBVA с начала 2021 года вернул акционерам 8,2 млрд евро в виде дивидендов и buyback, отмечается в сообщении. С учетом объявленных на прошлой неделе промежуточных дивидендов и новой программы выкупа акций, эта сумма превысит 10,2 млрд евро.

С начала года капитализация BBVA увеличилась на 37,8% (до 45,9 млрд евро), в то время как фондовый индекс IBEX 35 прибавил 15,2%.