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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Британии Santanderо штрафовали на $131,4 млн за нарушения в "антиотмывочной" сфере

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании оштрафовало британское подразделение крупнейшего банка Испании Banco Santander SA на 107,7 млн фунтов стерлингов ($131,4 млн) за нарушение норм в сфере борьбы с отмыванием денег.

Как говорится в сообщении регулятора, Santander UK Plc должным образом не контролировала и не управляла своими системами, предназначенными для борьбы с отмыванием денежных средств, в период с декабря 2012 года по октябрь 2017 года, что негативно повлияло на надзор за счетами более 560 тыс. клиентов.

"Плохое управление Santander системой и нерациональные попытки решить проблемы создали серьезный риск отмывания денег и совершения финансовых преступлений", - заявил директор департамента рыночного надзора FCA Марк Стюард.

При этом Santander UK согласился с назначенным штрафом, в результате изначальный его размер в 135,99 млн фунтов был снижен на 30%, говорится также в сообщении FCA.

Котировки акций Banco Santander снижаются на 0,6% на торгах в Мадриде в пятницу.

Великобритания Banco Santander
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