BMW продлила контракт гендиректора Оливера Ципсе до 2026 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет немецкой Bayerische Motoren Werke AG (BMW) продлил контракт председателя правления компании Оливера Ципсе до 2026 года.

Ципсе является гендиректором BMW с августа 2019 года.

"За время его работы во главе компании BMW существенно расширила линейку электромобилей и на данный момент предлагает полностью электрические модели почти во всех своих ключевых сегментах. Кроме того, была начата работа над новым поколением автомобилей Neue Klasse, производство которых стартует в 2025 году", - говорится в пресс-релизе компании.

С начала 2023 года капитализация BMW выросла на 15,5%.