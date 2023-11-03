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Квартальные продажи электромобилей BMW выросли на 80%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи электромобилей на 80%, до 93 931 штуки, а их доля в общем объеме продаж увеличилась до 15,1% с 8,9% годом ранее.

Продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в отчетный период составили 621,7 тысячи, что на 6% больше, чем годом ранее.

Продажи мотоциклов BMW увеличились на 1% - до 52,04 тысячи.

Выручка компании в июле-сентябре выросла 3%, до 38,46 млрд евро с 37,18 млрд евро годом ранее.

Квартальная чистая прибыль BMW снизилась до 2,93 млрд евро с 3,18 млрд евро. EBIT увеличилась на 18%, до 4,35 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль компании на уровне 2,6 млрд евро при выручке в 37,42 млрд евро.

Маржа EBIT в автомобильном сегменте в третьем квартале составила 9,8% против 8,9% годом ранее. Компания подтвердила прогноз для этого показателя на весь 2023 год на уровне 9-10,5%.

По итогам 2023 года компания по-прежнему ожидает значительного снижения доналоговой прибыли, поскольку в минувшем году показатель включал положительный эффект в размере 7,7 млрд евро от переоценки доли в BMW Brilliance. Без учета этого фактора показатель существенно вырастет, полагает BMW.

BMW Германия
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