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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Brent подешевела до $96,2 за баррель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в четверг после повышения утром и существенного роста накануне на данных о сокращении запасов топлива в США, в том числе уменьшения резервов на терминале в Кушинге.

К 14:22 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,32%) - до $96,24 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,24 (0,26%) - до $93,44 за баррель.

В среду фьючерсы на Brent подскочили в цене на 2,8%, WTI - на 3,6% на данных о сокращении резервов на терминале в Кушинге более чем на 900 тысяч баррелей, до 22 млн баррелей.

По оценкам аналитиков Saxo Bank, уровень запасов в Кушинге близок к операционным минимумам 2014 года.

"Внимание инвесторов снова переключается на дефицит на физическом рынке, что нивелирует эффекты от сокращения аппетита к риску", - отметили аналитики UBS Анри Партико.

"В преддверии зимы опасения по поводу предложения могут продолжить двигать цены вверх, но пока непонятно, станет ли это долгосрочным трендом. Проблемы Европы и Китая, двух главных потребителей нефти после США, могут подорвать спрос, и в какой-то момент это может отразиться на котировках", - написал старший инвестиционный аналитик XM Харалампос Писсурос.

Brent WTI Кушинг США
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