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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Нефть заметно дорожает на данных о минимальных запасах топлива в США

Цена Brent поднялась почти до $96 за баррель

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером в среду после выхода данных о запасах топлива в США.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 по московскому времени подорожали на $2 (2,13%) - до $95,96 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,56 (2,83%) - до $92,95 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,17 млн баррелей - до минимальных со 2 декабря 2022 года 416,3 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 943 тыс. баррелей - до минимальных с 8 июля 2022 года 22 млн баррелей.

Между тем товарные резервы бензина выросли на 1,027 млн баррелей и составили 220,5 млн баррелей, дистиллятов - на 398 тыс. баррелей, до 120,1 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина - на 120 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,298 млн баррелей, согласно данным Trading Economics.

Уровень загрузки американских НПЗ опустился на 2,4 процентного пункта (п.п.), до 89,5 п.п. Аналитики, чей-консенсус-прогноз приводит MarketWatch, прогнозировали снижение на 0,5 п.п.

Добыча нефти в США за неделю не изменилась и составила максимальные за 3,5 года 12,9 млн баррелей в сутки.

Brent WTI США
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