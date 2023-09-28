Петербургская биржа отстранила от торгов уже трех частных топливных трейдеров

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа отстранила от торгов нефтепродуктами уже трех частных топливных трейдеров.

В четверг площадка опубликовала сообщениеоб отстранении от торгов нефтепродуктами со 2 по 13 октября двух частных топливных трейдеров - ООО "НПО" и ООО "ТК ЮгНефтеПродукт". Ранее СПбМТСБ сообщила об отстранении с 21 сентября по 4 октября АО "Солид - товарные рынки".

Как докладывал в среду вице-премьер РФ Александр Новак президенту Владимиру Путину, для стабилизации ситуации на топливном рынке были увеличены нормативы продаж бензина и дизтоплива на бирже и приняты административные решения - "отстранен ряд трейдеров, применявших недобросовестные практики по торгам".