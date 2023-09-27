Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется

Системные меры вскоре будут приняты и дадут долгосрочный эффект, заверил вице-премьер РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется, системные меры вскоре будут приняты и дадут долгосрочный эффект, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

По его словам, запрет на экспорт топлива с 21 сентября привел к снижению биржевых цен в среднем на 20% по бензину и на 16% по дизелю. В настоящее время наблюдается небольшая коррекция после резкого падения.

Для долгосрочной балансировки внутреннего рынка правительство предлагает корректировку демпфера, чтобы компенсировать разницу с экспортом, продолжил он.

Кроме того, компаниям определены объемы поставок дизеля на сентябрь-ноябрь для проведения полевых работ.

Также предлагается полный запрет на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, а не произведенных, - чтобы пресечь спекуляции, добавил вице-премьер.

Помимо этого, Новак сообщил, что правительство предложило повысить экспортную пошлину для "серых" экспортеров топлива с 20 тыс. до 50 тыс. руб. за тонну.