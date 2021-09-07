В ФНС заявили о потере кредиторами банкротов 12 трлн руб. за 5 лет

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российская экономика потеряла 12 трлн рублей за пять лет из-за банкротств - это списанные требования кредиторов, заявил во вторник замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев в ходе конференции "Институт банкротства в России", организованной газетой "Ведомости".

"Сколько у нас потеряла здоровая экономика за пять лет от банкротства? 12 трлн (рублей- ИФ). 12 трлн - это простая математическая цифра, это сколько было списано долгов у кредиторов. Это то, что потеряли кредиторы. Это то, на что они рассчитывали, что они собирались вкладывать в бизнес. Это то, что должно было дальше быть кровью экономики", - сказал Чекмышев со ссылкой на данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; ЕФРСБ).

По его словам, за 2020 год потери составили 3,4 трлн рублей.

Одна из проблем - неэффективная процедура торгов, на которых продается имущество банкротов. Из-за нее их кредиторы ежегодно теряют порядка 500 млрд рублей, сообщил Чекмышев со ссылкой на данные "Федресурса". Эта сумма, по его слвоам, представляет собой разницу между рыночной стоимостью имущества, которая определена в ходе оценки, и стоимостью, за которую оно было продано на торгах.

"Это то, что опять потеряли кредиторы. Да, кто-то приобрел это. Законно? Да, внешне законно. Правильно, справедливо? Нет. Мы все это прекрасно понимаем", - сказал Чекмышев.

Исправить сложившуюся ситуацию призван законопроект Минэкономразвития о реформе института несостоятельности, он сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. По словам замглавы ФНС, основная задача проекта - максимально убрать издержки с экономики.

Авторы проекта указывают, что цель новаций - сокращение сроков и стоимости процедур банкротства, а также усиление его реабилитационных функций.

Этому, в частности, должно способствовать изменение правил реализации имущества банкротов. На смену торгам на повышение должны прийти так называемые голландские аукционы с плавающим ценообразованием. Согласно законопроекту, торги сначала должны будут идти на повышение, но если желающих купить актив не будет, то цена будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, однако если никто цену не повысит, то победителем признают того, кто озвучил свое предложение.

Законопроект также предусматривает отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления в делах о несостоятельности. В результате реформы должны остаться только две процедуры: реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация).