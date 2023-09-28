Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

РСПП предложил сделать бессрочными инвестиционный налоговый вычет и нулевую ставку IT-компаний

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес предлагает сделать бессрочными ряд налоговых мер стимулирования, таких как налог на прибыль для IT-компаний и инвестиционный налоговый вычет.

"Необходимо продлить действие инвестиционного налогового вычета. Действительно, внесен законопроект о его донастройске, корректировке, а какой смысл настраивать то, что прекращает свою жизнь в ближайшее время. Поэтому мы за то, чтобы его не просто продлить в рамках этой трехлетки, но практически сделать бессрочным надо. В равной степени бессрочным можно делать и нулевую ставку налога на прибыль для IT-компаний", - заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая на "налоговой" сессии Московского финансового форума в четверг.

Норма о нулевой ставке налога на прибыль должна прекратить действие в конце 2024 года, инструмент налогового инвествычета – в конце 2027 года.

Другие предложения бизнеса к Минфину касаются облегчения процесса редомициляции компаний.

"Сейчас российский бизнес активно возвращается в российскую юрисдикцию, благодаря, в том числе, и недавним поправкам в законодательство об экономически значимых организациях. Этот процесс надо как можно быстрей завершать. Поэтому до конца года мы надеемся, все соответствующие нормы будут приняты, тем более мы согласовали их с президентом РФ. Пока еще не удается их довести до принятия", - отметил Шохин.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме глава РСПП в беседе с журналистами сетовал на то, что до сих пор не закреплена нормативно возможность перерегистрации в течение пяти лет.

"Мы не все вопросы решили, например, пятилетний срок сосуществования в реестре иностранных холдинговых компаний и международных холдинговых компаний, зарегистрированных в САР. Не так просто выйти многим компаниям из юрисдикций: из кипрской можно и за два года выйти, а из люксембургской или швейцарской надо два раза по два – сначала уйти на Кипр, а потом из Кипра. Мы настаивали на пяти годах, президент на встрече с РСПП поддержал это, но почему-то эта норма не попала в закон с аргументом очень простым – а не расслабится ли бизнес, если ему дать пять лет. Для нас очень важно, чтобы не наказывать тех, кто просто юридически не может ликвидировать свои иностранные холдинги", - говорил он.

Шохин, выступая на Московском финансовом форуме высказал также надежду, что Минфину удастся решить вопрос с уходом от режима двойного налогообложения, в частности, в ОАЭ. "Хотелось бы чтобы они были завершены в ближайшее время", - отметил глава бизнес-объединения.

В РоссииРСПП назвал сюрпризом для бизнеса "курсовые" пошлины на экспортЧитать подробнее

В ходе своего выступления Шохин также прокомментировал слова статс-секретаря - замглавы Минфина Алексея Сазанова о том, что налоги в рамках нового трехлетнего бюджета меняться не будут.

"Честно, мы в это верим, бизнес. Почему? Потому что мы говорим о фискальной нагрузке всегда, мы понимаем, когда нас Минфин успокаивает, что налоги не будут меняться, речь идет о ставках... Они, видимо, меняться не будут. Но возьмем последнюю инициативу (о привязанной к курсу доллара экспортной пошлине на широкий перечень товаров - ИФ), с 1 октября введенную в действие без какого-либо обсуждения, расчетов, финансового-экономического обоснования (...)", - раскритиковал подход правительства к изменению фискальной нагрузки Шохин, повторив ранее неоднократно называвшиеся бизнесом тезисы о необходимости заблаговременного обсуждения новаций и о переходе от точечных решений к формульным.

РСПП Александр Шохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минфине заявили, что изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета

Парламент Болгарии одобрил постепенное сокращение закупок из РФ для НПЗ ЛУКОЙЛа

Парламент Болгарии одобрил постепенное сокращение закупок из РФ для НПЗ ЛУКОЙЛа

Орешкин ждет снижения спроса на валюту из-за сокращения программы заимствований Минфина

Силуанов допустил, что дефицит бюджета РФ в 2023 г. будет меньше 2% ВВП

Минфин РФ сократил план заимствований на 2023 год на 1 трлн рублей

Минфин РФ сократил план заимствований на 2023 год на 1 трлн рублей

Путин не видит необходимости в жестких мерах в отношении нефтяников

Решетников заявил, что ускорение недельной инфляции в РФ закладывалось в прогноз

Решетников заявил, что ускорение недельной инфляции в РФ закладывалось в прогноз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });