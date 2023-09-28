РСПП предложил сделать бессрочными инвестиционный налоговый вычет и нулевую ставку IT-компаний

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес предлагает сделать бессрочными ряд налоговых мер стимулирования, таких как налог на прибыль для IT-компаний и инвестиционный налоговый вычет.

"Необходимо продлить действие инвестиционного налогового вычета. Действительно, внесен законопроект о его донастройске, корректировке, а какой смысл настраивать то, что прекращает свою жизнь в ближайшее время. Поэтому мы за то, чтобы его не просто продлить в рамках этой трехлетки, но практически сделать бессрочным надо. В равной степени бессрочным можно делать и нулевую ставку налога на прибыль для IT-компаний", - заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая на "налоговой" сессии Московского финансового форума в четверг.

Норма о нулевой ставке налога на прибыль должна прекратить действие в конце 2024 года, инструмент налогового инвествычета – в конце 2027 года.

Другие предложения бизнеса к Минфину касаются облегчения процесса редомициляции компаний.

"Сейчас российский бизнес активно возвращается в российскую юрисдикцию, благодаря, в том числе, и недавним поправкам в законодательство об экономически значимых организациях. Этот процесс надо как можно быстрей завершать. Поэтому до конца года мы надеемся, все соответствующие нормы будут приняты, тем более мы согласовали их с президентом РФ. Пока еще не удается их довести до принятия", - отметил Шохин.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме глава РСПП в беседе с журналистами сетовал на то, что до сих пор не закреплена нормативно возможность перерегистрации в течение пяти лет.

"Мы не все вопросы решили, например, пятилетний срок сосуществования в реестре иностранных холдинговых компаний и международных холдинговых компаний, зарегистрированных в САР. Не так просто выйти многим компаниям из юрисдикций: из кипрской можно и за два года выйти, а из люксембургской или швейцарской надо два раза по два – сначала уйти на Кипр, а потом из Кипра. Мы настаивали на пяти годах, президент на встрече с РСПП поддержал это, но почему-то эта норма не попала в закон с аргументом очень простым – а не расслабится ли бизнес, если ему дать пять лет. Для нас очень важно, чтобы не наказывать тех, кто просто юридически не может ликвидировать свои иностранные холдинги", - говорил он.

Шохин, выступая на Московском финансовом форуме высказал также надежду, что Минфину удастся решить вопрос с уходом от режима двойного налогообложения, в частности, в ОАЭ. "Хотелось бы чтобы они были завершены в ближайшее время", - отметил глава бизнес-объединения.

В ходе своего выступления Шохин также прокомментировал слова статс-секретаря - замглавы Минфина Алексея Сазанова о том, что налоги в рамках нового трехлетнего бюджета меняться не будут.

"Честно, мы в это верим, бизнес. Почему? Потому что мы говорим о фискальной нагрузке всегда, мы понимаем, когда нас Минфин успокаивает, что налоги не будут меняться, речь идет о ставках... Они, видимо, меняться не будут. Но возьмем последнюю инициативу (о привязанной к курсу доллара экспортной пошлине на широкий перечень товаров - ИФ), с 1 октября введенную в действие без какого-либо обсуждения, расчетов, финансового-экономического обоснования (...)", - раскритиковал подход правительства к изменению фискальной нагрузки Шохин, повторив ранее неоднократно называвшиеся бизнесом тезисы о необходимости заблаговременного обсуждения новаций и о переходе от точечных решений к формульным.