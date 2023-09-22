РСПП назвал сюрпризом для бизнеса "курсовые" пошлины на экспорт

В союзе предложили изымать сверхдоходы по понятным бизнесу формульным решениям

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Введение с 1 октября 2023 года дополнительной экспортной пошлины, привязанной к курсу доллара, на широкий перечень товаров стало неожиданным для бизнеса, который уже не раз предлагал более системный механизм взимания конъюнктурных доходов, в том числе связанных с ослаблением рубля, через повышения налога на прибыль.

Об этом заявил президент Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) Александр Шохин.

"Не успели компании заплатить один неожиданный налог (единоразовый сбор со сверхдоходов за 2021-2022 годов - ИФ), как появился новый неожиданный налог. Поэтому задача бизнеса, на самом деле, вести постоянный диалог с правительством и все-таки предсказуемость экономической политики максимально обеспечивать", - сказал он, отметив, что компании понимают, что сейчас для обеспечения предсказуемости "ситуация не самая подходящая".

"Мы как бизнес все-таки считаем, что главное, даже в сложных условиях и во многом непредсказуемых - это все-таки договариваться о достаточно понятных формульных решениях. Мы об этом, кстати, в марте на съезде (съезд РСПП - ИФ) говорили в присутствии президента. Формульные решения - это когда бизнес понимает, что его ждет при том или ином изменении экономической ситуации, а правительство эти формулы обсуждает вместе с бизнесом и делает какими-то устойчивыми", - заявил Шохин.

Он напомнил, что предложение изымать сверхдоходы компаний при благоприятной конъюнктуре через повышение налога на прибыль исходило от бизнеса еще при обсуждении в конце прошлого - начале этого года так называемого windfall tax, единоразового обязательного сбора с бизнеса с разницы между прибылью за 2021-2022 годов и 2018-2019 годов (ставка 10%, при оплате в этом году - 5%).

"Даже сейчас, когда экспортная пошлина выросла, мы продолжаем считать, многие коллеги, что, если при конъюнктуре экспортной, в том числе девальвационной, дополнительные доходы экспортеров действительно требуют снятия этих рентных доходов, как считает правительство, но действительно - принцип: больше прибыль от экспорта, соответственно, можно через налог на прибыль это регулировать", - полагает глава РСПП.

Шохин высказал также уверенность, что с учетом "курсовой" пошлины и ранее введенного windfall tax правительство РФ при согласовании бюджета на 2024-2026 годы не будет принимать решений "по повышению налоговых ставок и каких-то радикальных изменений, связанных с нагрузкой на бизнес".

21 сентября правительство утвердило постановление, которым с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года вводится экспортная пошлина на широкий перечень товаров (среди исключений - нефть, газ, зерно и лесоматериалы) в размере 4-7% при курсе доллара 80 рублей и выше (ставка пошлины повышается по мере ослабления рубля).