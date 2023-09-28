"Газпром" в I полугодии снизил добычу газа на 25%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" впервые в текущем году опубликовал свои операционные показатели по добыче и поставкам газа. Ранее, до конца 2022 года, компания сообщала эти данные два раза в месяц.

В начале 2022 года российские компании получили право максимально сократить публикацию отчетности. Однако этим летом правительство РФ не стало продлевать действие этой нормы, прописав значительно более краткий перечень информации, которая может не раскрываться.

Текущая статистика продолжает отрабатывать эффект высокой базы первой половины прошлого года, когда серьезно изменился экспорт "Газпрома" в Европу.

Газ

"По итогам первого полугодия 2023 года добыча природного и попутного газа Группы Газпром на территории РФ составила 179,45 млрд куб. м. Снижение на 24,7% связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа", - говорится в отчете. Концерн впервые в своей истории опубликовал "Отчет эмитента" (публикуемый два раза в год документ по российским стандартам, пришедший на смену "Ежеквартальному отчету").

За первое полугодие 2023 года Группа Газпром поставила на внутренний и внешние рынки 166 млрд куб. м газа (за аналогичный период 2022 года - 225,7 млрд куб. м).

"Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов. Замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению показателей потребления газа на низких значениях. При этом спрос на российский газ в данном регионе также находился под воздействием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских ПХГ", - комментирует компания.

Ситуация на российском рынке газа в первом полугодии 2023 года характеризовалась несколько более мягкими температурными режимами как в зимнее, так и в весенне-летнее время по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отмечает "Газпром".

"Поставки трубопроводного газа в Китай в первой половине 2023 года в соответствии с заявками китайской стороны регулярно осуществлялись с превышением контрактных обязательств ПАО "Газпром", - также сообщают российские газовики.

За 6 месяцев 2023 года в ГТС "Газпрома" на территории России поступило 286,7 млрд куб. м газа (328,8 млрд куб. м годом ранее). Снижение обусловлено преимущественно сокращением поставки в Европу и снижением объема закачки газа в ПХГ. Разрешения на транспортировку газа на первое полугодие 2023 года выданы 15 организациям с общим объемом до 134,04 млрд куб. м для транспортировки российского газа.

Нефть

За полгода добыча нефти и газового конденсата выросла на 8,8% - до 36,31 млн т. "Увеличение объемов добычи жидких углеводородов Группой Газпром в основном обусловлено реализацией программ эксплуатационного бурения и ввода новых скважин, а также вводом в эксплуатацию производственных мощностей (технологические линии УКПГ, эксплуатационные скважины) в рамках реализации проектов обустройства участков 2, 4, 5 ачимовских отложений Уренгойского месторождения", - пишет компания.

Группой Газпром за 6 месяцев 2023 года реализовано 13,79 млн т нефти и стабильного газового конденсата (за аналогичный период 2022 года - 13,31 млн т) и 34,44 млн т продуктов нефтегазопереработки (33,43 млн т годом ранее).

Перспектива

После столь значительного снижения в первом полугодии, во второй половине 2023 года возможен рост добычи.

Опубликованная в среду статистика Росстата показывает, что в августе производство газа (природного и попутного) в стране выросло впервые после 16 месяцев непрерывного снижения.

Рост показала и отдельно добыча газа природного (большая часть этого показателя формируется "Газпромом").