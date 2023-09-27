Добыча газа в России в августе перешла к росту после 16 месяцев снижения

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Добыча газа в России в августе 2023 года перешла к росту после 16 месяцев непрерывного снижения, сообщил Росстат. Текущая статистика продолжает отрабатывать эффект высокой базы первой половины 2022 года, когда серьезно изменился экспорт "Газпрома" в Европу.

Месяц

По данным Росстата, добыча газа в августе 2023 года составила 48 млрд куб. м, что на 3,7% больше, чем за август 2022 года (46,3 млрд куб. м). Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа (газа естественного) (39,2 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного (газ горючий природный нефтяных месторождений) (8,8 млрд куб. м).

При этом в структуре добычи газа по стране продолжает наблюдаться рост доли попутного нефтяного газа. За 8 месяцев 2023 года добыча ПНГ составила 70,2 млрд куб. м и 8,8 млрд куб. м за август, тогда как год назад показатели были 66,6 млрд куб. м и 7,8 млрд куб. м соответственно.

Поддержку потреблению газа в экономике в августе должно было оказать увеличение выработки тепловых электростанций (на 6,1% к августу-2022).

Неделю назад предварительные данные о добыче за 8 месяцев 2023 года, из которых можно было сделать вывод о переходе к росту, озвучил вице-премьер Александр Новак. Опубликованная Росстатом официальная цифра производства газа за 8 месяцев (411,2 млрд куб. м) превзошла озвученный Новаком ориентир в 410 млрд куб. м.

Год

Добыча газа в России в 2023 году составит 642 млрд куб. м, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, который был опубликован на прошлой неделе. Из этой оценки следует, что с сентября по декабрь производство может иметь средний рост около 7% к соответствующему месяцу прошлого года.

В 2021 году добыча газа в России составила 763 млрд куб. м, в 2022-м - 676 млрд куб. м.