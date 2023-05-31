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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

"Газпром" фиксирует новый суточный максимум поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" в очередной раз обновили исторический максимум, сообщает российская компания.

"30 мая заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - говорится в сообщении российской компании.

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Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, отмечает ПАО.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В декабре прошлого года к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Первые пять лет отводятся на наращивание объема поставок до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" направил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, в 2022 - 15,4 млрд куб. м.

В 2023 году запланировано поставить 22 млрд куб. м газа.

Китай Газпром Сила Сибири
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