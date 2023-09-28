"Росатом" заверил, что исполняет все обязательства по урановым контрактам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объёме, заявила компания, комментируя материал о ситуации на рынке урана.

Накануне со ссылкой на Trading Economics сообщалось, что цены на уран по состоянию на 25 сентября увеличились до $70 за фунт. Как отмечало издание, это наивысшая цена с 2011 года (до аварии на АЭС "Фукусима" она достигала $73, после нее рынок впал в продолжительную полосу депрессии).

Летом 2023 г. Trading Economics сообщало о сложностях экспорта казахстанского ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия, прекращения поставок и роста опасений, что геополитическая напряженность между Россией и США изменит цепочки поставок, несмотря на отсутствие санкций в отношении российского урана.

Порт Санкт-Петербурга является основным маршрутом для экспорта продукции казахстанского "Казатомпрома". Осенью 2022 г. компания предупреждала, что это создает определенный набор рисков, связанных с транзитом через территорию РФ, страхованием и доставкой морскими судами.

В опубликованном в среду сообщении Trading Economics эти сложности уже не упоминаются.