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Розничные продажи в Германии в августе неожиданно снизились на 1,2%

Падение показателя стало рекордным с декабря 2022 года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в августе упали на 1,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Падение показателя стало рекордным с декабря прошлого года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение розничных продаж на 0,5%.

Продажи продуктов питания в ФРГ в августе снизилась на 1,2%, непродовольственных товаров - на 0,7%. Продажи в сфере онлайн-торговли и заказов по почте рухнули на 8,7%.

В годовом выражении розничные продажи в Германии сократились на 2,3%, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения, на 0,7%.

Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 0,8%. В годовом выражении продажи снизились на 2,2%.

Тем временем цены на импортируемые в Германию товары в августе упали на 16,4% в годовом выражении, рекордными темпами с ноября 1986 года. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом.

Стоимость импорта энергоносителей рухнула более чем вдвое (на 54%) в годовом выражении, в том числе природный газ подешевел на 73,4%, электроэнергия - на 79,7%, уголь - на 61,4%, нефть - на 23%.

Без учета энергоносителей импортные цены снизились на 3,4%.

По сравнению с июлем цены на импортируемые товары выросли на 0,4%.

Германия
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