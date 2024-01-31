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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Розничные продажи в Германии в декабре неожиданно упали на 1,6%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в декабре снизились на 1,6% к ноябрю, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Это самое значительное падение с октября 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,7%, по данным Trading Economics.

Продажи продуктов питания в декабре уменьшились на 2,8%, непродовольственных товаров - на 1,6%.

Розничные продажи в ФРГ относительно декабря 2022 года уменьшились на 1,7%.

Согласно уточненным данным, в ноябре продажи снизились на 0,8% в помесячном сравнении, а не на 2,5%, как было объявлено ранее. В годовом выражении они опустились на 1,7%, а не на 2,4%.

По итогам всего 2023 года розничные продажи сократились на 3,3% после снижения на 0,7% в 2022 году и роста на 0,6% в 2021 году.

Destatis Германия
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