Розничные продажи в Германии в мае неожиданно выросли на 0,4%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в мае увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали сохранения розничных продаж на апрельском уровне.

Продажи продуктов питания в ФРГ в прошлом месяце снизились на 1,4%, реализация непищевых товаров увеличилась на 0,5%.

По сравнению с маем 2022 года розничные продажи в стране уменьшились на 3,6% вместо ожидавшегося падения на 4,3%.

В апреле продажи увеличились на 0,7% в помесячном исчислении и сократились на 4,3% в годовом.

Также в пятницу стало известно, что цены на импортируемые в Германию товары в мае сократились на 1,4% относительно апреля и упали на 9,1% относительно мая 2022 года. Падение показателя в годовом выражении стало рекордным с сентября 2009 года.

В апреле снижение составляло 1,7% и 7% соответственно.