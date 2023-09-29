Набиуллина допустила, что прибыль банков РФ в 2023 г. составит до 3 трлн руб.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Прибыль банковского сектора РФ в 2023 году может составить до 3 трлн рублей, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Прибыль накопленная уже 2,4 трлн рублей. По нашей оценке, в этом году она может быть до 3 трлн рублей", - сообщила Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

С одной стороны, это хороший задел для устойчивости банков, с другой - это возможность наращивать кредитование экономики, отметила глава ЦБ.

Банк России ранее в аналитическом обзоре представил оценку, согласно которой российский банковский сектор в 2023 году может получить чистую прибыль в диапазоне 2,4-2,9 трлн рублей.