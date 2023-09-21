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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Банки РФ за 8 месяцев заработали 2,4 трлн руб., что соответствует рекорду за весь 2021 г.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки за восемь месяцев 2023 года заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли, что соответствует рекордному результату, полученному сектором за весь 2021 год, говорится в материале ЦБ о динамике развития банковского сектора.

В августе прибыль банков составила 353 млрд рублей (доходность на капитал - около 32% в годовом выражении), что на 8% выше результата июля. Как отмечает ЦБ, доходы от переоценки иностранной валюты продолжили оставаться значимым фактором роста прибыли (104 млрд рублей против 90 млрд рублей в июле) на фоне ослабления рубля (на 5% за август и на 4% за июль) и сохраняющейся длинной валютной позиции у ряда банков.

При этом основная прибыль в августе практически не изменилась (225 млрд рублей, -1%). Количество прибыльных банков почти не изменилось по сравнению с июлем - 263 банка, 81% от общего числа (в июле - 265 и 82% соответственно). По итогам восьми месяцев было 276 таких банков (85%) с долей в активах сектора 99%.

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