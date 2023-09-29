ВТБ по-прежнему готов покупать на аукционах Минфина только флоатеры

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Позиция ВТБ относительно участия в аукционах Минфина остается неизменной: он готов покупать только инструменты с плавающим купоном, а ОФЗ-ПД - нет, заявил глава банка Андрей Костин в пятницу.

"Регулярно (принимаем участие в аукционах по размещению ОФЗ - ИФ). Конечно. С удовольствием. Мы просто всегда говорили Минфину, что мы берем только флоатеры, вот единственное", - сказал Костин журналистам в кулуарах международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России.

ВТБ впервые озвучил соответствующую стратегию в начале июля.

"У нас позиция такая была и есть. С учетом возможного повышения ставок, конечно, сейчас fixed (ОФЗ-ПД - ИФ) брать...", - продолжил Костин.

В четверг глава Минфина Антон Силуанов ходе панельной сессии Московского финансового форума, в которой участвовал и Костин, посетовал на завышенные ожидания банков относительно доходности ОФЗ и объявил о решении сократить программу внутренних заимствований в 2023 г. примерно на 1 трлн рублей.