ВТБ решил покупать на аукционах Минфина только флоатеры

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ВТБ решил ограничить свое участие в аукционах Минфина по размещению ОФЗ только бумагами с переменным купонным доходом, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса ЦБ зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Мы приняли для себя принципиальное решение покупать только ОФЗ с плавающим купоном, потому что видим сигналы повышения ключевой ставки и непонятное влияние на инфляцию дефицита бюджета", - сказал он.

По его словам, во втором квартале, как только Минфин предложил рынку флоатеры, банки группы (сам ВТБ и "Открытие") купили "подавляющее большинство" бумаг на аукционах.

"То есть как только появляются флоатеры, мы материально там участвуем", - уточнил Пьянов.

В третьем квартале Минфин планирует разместить ОФЗ объемом до 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Ведомство поступательно увеличивает план (в I квартале - 800 млрд рублей, во II квартале - 850 млрд рублей), при этом пока чуть отстает с его выполнением. Во II квартале были размещены бумаги на 835,9 млрд рублей, в I квартале - 738,4 млрд рублей.

Во II квартале Минфин вернулся к предложению инструментов с плавающей ставкой, в результате при первом же аукционе с их участием, 3 мая, был зафиксирован рекорд по объему размещения в рамках одного аукциона с начала года - 75,5 млрд рублей, в дальнейшем наибольший объем размещения во втором квартале пришелся на 14 июня, когда Минфин на двух первичных аукционах смог продать ОФЗ на рекордную с середины февраля сумму - 106,63 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 172,716 млрд рублей. В этот день также предлагались ОФЗ-ПК.

Появление флоатеров оживило активность банков на первичном рынке ОФЗ. По данным ЦБ, в мае кредитные организации купили новые ОФЗ на 170 млрд рублей - около 60% от общего объема размещения. В апреле на долю банков пришлось всего лишь порядка 20% (44 млрд рублей). При этом доля системно значимых банков в майских аукционах после апрельского провала до 9% (с 60,5% в марте) подросла до 18,5%.

Слабая активность на аукционах именно крупнейших банков, которые обеспечили рекордные объемы размещения на внутреннем рынке госдолга в прошлом году, уже подтолкнула Минфин к публичным комментариям. На деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ 16 июня глава ведомства Антон Силуанов прямо посетовал на то, что лидеров рынка на последних аукционах Минфина фактически не было.

Позднее он заявил "Интерфаксу", что давить на банки, чтобы добиться от них более высокой активности, Минфин не будет. "У нас рынок, мы же не можем влиять таким образом на банки. Это получается административное воздействие, это неправильно. Рынок превыше всего, наш принцип", - сказал министр.

Первый аукционный день третьего квартала прошел без флоатеров: Минфин предложил рынку два классических выпуска и один инфляционный линкер.

Бюджетом на 2023 год валовой объем внутренних заимствований запланирован в сумме 2,5 трлн рублей. Кроме того, Минфин имеет право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей для замещения использования средств Фонда национального благосостояния.