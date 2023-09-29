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Brent подешевела до $95,2 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению на торгах в пятницу, однако завершают в плюсе четвертый месяц подряд.

Ноябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,16%), до $95,23 за баррель. Более активно торгуемые декабрьские контракты подешевели на $0,77 (0,83%) - до $92,33 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на бирже NYMEX на $0,94 (1,02%), до $90,77 за баррель.

В сентябре Brent подорожала на 8%, WTI - более чем на 10%.

Главным драйвером роста цен на нефть эксперты называют решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи до конца текущего года, отмечает Market Watch.

"Предложение нефти на рынке ограничено в связи с сокращением производства Саудовской Аравией и Россией, а также решением России ограничить экспорт некоторых видов нефтепродуктов, - говорится в обзоре Commerzbank. - В то же время спрос на нефть продолжает расти. Все это способствует дефициту на рынке, о чем свидетельствуют сокращающиеся запасы".

Отчет Минэнерго США, опубликованный ранее на этой неделе, показал, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе до минимума с июля 2022 года. При этом аналитики Saxo Bank считают, что запасы в Кушинге близки к минимумам с 2014 года.

Brent Commerzbank WTI Кушинг Саудовская Аравия США
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