Индекс потребдоверия в США в сентябре снизился слабее прогноза

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 68,1 пункта по сравнению с 69,5 пункта месяцем ранее, по окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики не ожидали пересмотра с предварительного объявленного значения в 67,7 пункта, по данным Trading Economics.

"Потребители, по понятным причинам, не уверены в дальнейшей траектории экономики, учитывая многочисленные источники неопределенности, - отмечает руководитель исследования Джоан Сюй. - Например, это возможная приостановка работы федерального правительства и забастовки в автомобильной промышленности".

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в сентябре упал до 71,4 пункта (предварительное значение - 69,8 пункта) по сравнению с 75,7 пункта в предыдущий месяц, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода повысился до 66 пунктов (ранее - 66,3 пункта) с 65,5 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце понизились до 3,2% с 3,5% в августе, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 2,8% с 3%. При этом предварительные расчеты указывали на более сильное ослабление инфляционных ожиданий - до 3,1% и 2,7% соответственно.

Предварительное значение октябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 13 октября.