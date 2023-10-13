Индекс потребдоверия в США в октябре рухнул до 5-месячного минимума

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до минимальных за пять месяцев 63 пунктов с 68,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо менее существенное снижение - до 67,2 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в октябре упал до 66,7 пункта с 71,4 пункта в сентябре, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 60,7 пункта с 66 пунктов. Оба этих показателя также обновили пятимесячные минимумы.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в октябре выросли до максимальных с мая 3,8% с 3,2% в сентябре, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 3% с минимальных за год 2,8%.

Окончательное значение октябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 27 октября.