Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Индекс потребдоверия в США в октябре рухнул до 5-месячного минимума

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до минимальных за пять месяцев 63 пунктов с 68,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо менее существенное снижение - до 67,2 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в октябре упал до 66,7 пункта с 71,4 пункта в сентябре, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 60,7 пункта с 66 пунктов. Оба этих показателя также обновили пятимесячные минимумы.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в октябре выросли до максимальных с мая 3,8% с 3,2% в сентябре, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 3% с минимальных за год 2,8%.

Окончательное значение октябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 27 октября.

Мичиганский университет США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Microsoft закрыла сделку по покупке Activision

Microsoft закрыла сделку по покупке Activision

Власти обязали ряд экспортеров продавать на рынке РФ 90% от репатриированной валюты

Власти обязали ряд экспортеров продавать на рынке РФ 90% от репатриированной валюты

Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2

ЦБ расширит круг публикуемой информации о решениях по ДКП в I полугодии 2024 года

В ЦБ ожидают, что рост ВВП РФ в III квартале будет близок к показателям I-II кв.

В ЦБ ожидают, что рост ВВП РФ в III квартале будет близок к показателям I-II кв.

ЦБ на заседании в октябре рассмотрит широкий круг альтернатив решения по ставке

Deutsche Bahn может продать подразделение Arriva за 1,6 млрд евро

Deutsche Bahn может продать подразделение Arriva за 1,6 млрд евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });