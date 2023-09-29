Полугодовая чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ составила 846,57 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 846,568 млрд рублей, говорится в отчете компании.

"Сургутнефтегаз" не приводит сравнительные данные за аналогичный период 2022 года.

Выручка за указанный период - 901,995 млрд рублей, себестоимость - 653,427 млрд рублей, валовая прибыль - 248,568 млрд рублей, прибыль от продаж - 175,548 млрд рублей, прибыль до налогообложения - 1,012 трлн рублей.

Чистая прибыль в отчете по МСФО за шесть месяцев 2023 года - 841,898 млрд рублей, выручка - 917,361 млрд рублей, прибыль до налогообложения - 1,031 трлн рублей.

В отчете по МСФО компания отмечает: "Руководство Группы не представило сравнительную информацию за 2022 год в раскрываемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, что не соответствует принципам составления раскрываемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности".