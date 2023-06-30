Акционеры "Сургутнефтегаза" одобрили дивиденды за 2022 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Сургутнефтегаза" одобрили дивиденды за 2022 год - 0,8 руб. на оба вида акций, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2022 год компания направит чуть больше 57% прибыли.

По итогам 2021 года "Сургутнефтегаз" заплатил 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, направив на дивиденды 12,7% от общей прибыли 513,22 млрд рублей.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Согласно дивидендной политике "Сургутнефтегаза", выплаты на привилегированную акцию не могут быть ниже, чем на обыкновенную - в противном случае "префы" становятся голосующими. Поэтому компания выплачивала дивиденды на привилегированные бумаги даже в самые "бедные" годы. Самые маленькие дивиденды на "префы" были по итогам 2016 года, когда "Сургутнефтегаз", впервые за много лет получив убыток в 105 млрд рублей, выплатил всего 60 копеек наравне с обыкновенными.

Рекорд "префов" компании - 8,21 рубля за 2014 год, когда обрушился курс рубля, что положительно повлияло на финрезультаты "Сургутнефтегаза".