Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Акционеры "Сургутнефтегаза" одобрили дивиденды за 2022 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Сургутнефтегаза" одобрили дивиденды за 2022 год - 0,8 руб. на оба вида акций, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2022 год компания направит чуть больше 57% прибыли.

По итогам 2021 года "Сургутнефтегаз" заплатил 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, направив на дивиденды 12,7% от общей прибыли 513,22 млрд рублей.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Согласно дивидендной политике "Сургутнефтегаза", выплаты на привилегированную акцию не могут быть ниже, чем на обыкновенную - в противном случае "префы" становятся голосующими. Поэтому компания выплачивала дивиденды на привилегированные бумаги даже в самые "бедные" годы. Самые маленькие дивиденды на "префы" были по итогам 2016 года, когда "Сургутнефтегаз", впервые за много лет получив убыток в 105 млрд рублей, выплатил всего 60 копеек наравне с обыкновенными.

Рекорд "префов" компании - 8,21 рубля за 2014 год, когда обрушился курс рубля, что положительно повлияло на финрезультаты "Сургутнефтегаза".

Сургутнефтегаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ не увидел рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Чистая прибыль Nike упала на 28,5% в IV финквартале

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

"Русал" зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });