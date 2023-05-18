"Префы" "Сургутнефтегаза" подешевели на 12% на новости о дивидендах

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" на "Московской бирже" в четверг упали в цене на 12,1% (до 32,14 рубля за штуку), в то время как обыкновенные бумаги подешевели всего на 0,3% (до 40,92 рубля за штуку) на новостях о дивидендах.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2022 год - 0,8 рубля на оба вида акций, сообщила компания.

"Сургутнефтегаз" не публиковал годовую отчетность ни по РСБУ (от которой считаются дивиденды), ни по МСФО.

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидали существенного роста показателей выручки компании, однако расходились в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза", по большей части представленные многомиллиардными суммами на долларовых депозитах в различных банках).

На фоне широкого разброса оценок чистой прибыли разнились и прогнозы по дивидендам на привилегированные акции "Сургутнефтегаза": от 1,9 до 4,5 рубля на бумагу. Консенсус по дивидендам на "префы" сходился в 3,13 руб./акция, что скромнее 4,73 руб./акция по итогам 2021 года. Консенсус-прогноз дивидендов на обыкновенную акцию был традиционный - 0,8 рубля.

Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" пройдет 30 июня в заочной форме. Реестр акционеров, имеющих право участвовать в собрании, закрывается 5 июня.