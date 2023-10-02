Brent подорожала до $93,14 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Днем в понедельник ускорился рост котировок нефти.

К 14:18 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (1,02%) - до $93,14 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,89 (0,98%) - до $91,68 за баррель.

Brent подорожала на 9,7% в минувшем месяце и на 27,3% по итогам третьего квартала, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.

Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch.

Однако эксперты Citigroup Inc. полагают, что цена Brent упадет до $70-80 за баррель в следующем году, поскольку предложение топлива вырастет, и на рынке образуется профицит.

"Высокие цены в ближайшей перспективе могут стать аргументом для снижения котировок в следующем году", - написали аналитики Citi под руководством Эда Морзе.

Со 2 по 5 октября в Абу-Даби (ОАЭ) будет проходить 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.