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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Новак заявил, что снижение биржевых цен на топливо уже заметно в мелком опте

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Снижение биржевых цен на нефтепродукты уже транслируется в мелкий опт и для аграриев, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину. Фрагмент интервью выложен в телеграм-канале журналиста.

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"Правительство приняло экстраординарные меры. Такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объёме. Эта мера направлена, прежде всего, на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект от этой меры. Во-первых, цены на бирже упали резко от 16% до 20% на дизельное топливо и на автобензины. Это, в свою очередь, уже транслируется для потребителей в мелкооптовом звене. В том числе и сельхозтоваропроизводителей. Мы мониторим это ежедневно", - сказал Новак.

Как сообщалось, после длительного роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России. Запрет введен для всех компаний, исключениями стали лишь экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями. На этом фоне биржевые цены на топливо на минувшей неделе упали: на Аи-95 - на 21,3%, на Аи-92 - на 19,8%, на дизтопливо - на 17,9%.

Новак 28 сентября заявил, что снижение биржевых цен должно оперативно транслироваться в мелкий опт и розницу, а также при поставках для сельхозпроизводителей. "Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жёсткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений", - заявил Новак.

Александр Новак
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