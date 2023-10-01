Власти РФ проследят за снижением цен на заправках

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено проследить за снижением цен на бензин и дизтопливо на российских АЗС, особенно на заправках независимых сетей, где цены выше ввиду временного лага между покупкой топлива на бирже и его реализацией в рознице, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Существует лаг между тем, как покупают нефтепродукты на бирже, и затем продают потребителям непосредственно. Я уверен, что в ближайшее время практически во всех субъектах мы увидим положительный эффект по снижению мелкооптовых цен", - сказал Новак в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале программы "Вести".

Он подчеркнул, что Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено обеспечить постоянный контроль за ценами на российских АЗС. "Особенно, по независимым: тем, кто покупает нефтепродукты на бирже, а не производит на своих НПЗ", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, после длительного роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России. Запрет введен для всех компаний, исключениями стали лишь экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями. На этом фоне биржевые цены на топливо на минувшей неделе упали: на Аи-95 - на 21,3%, на Аи-92 - на 19,8%, на дизтопливо - на 17,9%.

Ранее Новак в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина в среду сообщил, что в целях создания экономических стимулов для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок правительство предлагает ряд дополнительных системных мер: корректировка параметров демпфера (речь идёт о повышении коэффициента, который был снижен с 1 сентября), ограничение так называемого серого экспорта (повышение заградительной пошлины для перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, с 20 до 50 тыс. рублей за тонну), а также введение полного запрета на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке, но не были произведены.