США выделили $621 млн на вторую стратегическую подлодку нового поколения

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В рамках временного американского бюджета, который действует до середины ноября, выделен $621 млн для начала строительства второй стратегической атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) нового поколения класса Columbia, сообщила информационная служба Военно-морского института США.

Атомную подлодку USS Wisconsin (SSBN-827), которая будет оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5, планируется в скором времени заложить на верфи компании General Dynamics Electric Boat в штате Род-Айленд.

Первая подлодка класса Columbia - District of Columbia (SSBN-826), заложенная в июне 2022 года, сейчас находится в стадии строительства. Ее стоимость оценивается в $8,5 млрд.

Всего США планируют построить 12 стратегических подлодок класса Columbia. Они заменят находящиеся в настоящее время в составе американской ядерной триады 14 устаревших стратегических субмарин класса Ohio, каждая из которых несет 20 ракет Traident II D5.

Планируется, что первая стратегическая подводная лодка класса Columbia выйдет на боевое патрулирование в 2031 году.

Каждая из подлодок нового поколения будет нести 16 модернизированных межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Trident II D-5 составляют основу американской ядерной триады, на них приходится около 70% стратегического ядерного потенциала США.

Предполагается, что на тихоокеанской базе Бангор (штат Вашингтон) будет размещено шесть подлодок и еще шесть - на базе Кингс-Бэй (штат Джорджия) в Атлантике. На боевом патрулировании в мировом океане будут одновременно находиться не менее восьми таких субмарин. Остальные будут проходить текущее обслуживание на базах.

Общая стоимость программы строительства подлодок класса Columbia в предстоящие годы оценивается $113 млрд.

Создаваемые стратегические атомные подводные лодки класса Columbia рассчитаны на 42-летний срок службы. Строительство будет осуществляться на верфях компаний General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding.

ВМС США подчеркивают, что программа строительства новых подводных ракетоносцев класса Columbia в данный момент является приоритетной для американских стратегических ядерных сил.