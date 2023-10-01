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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Байден подписал закон о временном финансировании правительства

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал одобренный и представленный конгрессом законопроект о временном финансировании правительства, сообщил Белый дом.

"В субботу, 30 сентября 2023 года (по времени Вашингтона - ИФ) президент подписал закон, который предусматривает выделение ассигнований на финансовый год федеральным агентствам до 17 ноября 2023 года для продолжающихся проектов федерального правительства и продлевает действие нескольких истекающих полномочий", - говорится в сообщении.

Ранее законопроект был принят палатой представителей и сенатом, что позволило избежать остановки финансирования правительства.

В законопроект, предусматривающий выделение средств на деятельность госучреждений на 45 дней, не вошло положение о финансировании помощи Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии.

Байден, комментируя принятие конгрессом законопроекта, заявил, что США должны продолжать оказание помощи Украине.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить прекращения американской поддержки Украины", - говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.

Байден выразил надежду на то, что что "спикер (палаты представителей Кевин Маккарти - ИФ) сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит получение поддержки, необходимой для оказания помощи Украине в этот критический момент".

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин также призвал законодателей обеспечить продолжение помощи Киеву.

"Я приветствую сегодняшние действия конгресса, направленные на предотвращение ненужного и разрушительного закрытия правительства (...). Но я также призываю Конгресс выполнить обязательство Америки предоставить срочно необходимую помощь народу Украины", - говорится в заявлении министра, распространенном Пентагоном.

Остин подчеркнул: "Америка должна сдержать свое слово и продолжать лидировать".

Как сообщил телеканал CNN, согласно расчетам Управления генерального инспектора госдепартамента США и комитета по ответственному федеральному бюджету, американский конгресс суммарно одобрил выделение Украине помощи на сумму около $113 млрд.

Байден Кевин Маккарти Ллойд Остин США
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