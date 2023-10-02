"Аэрофлот" урегулировал отношения с лизингодателем SMBC Aviation по 17 самолетам

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" урегулировал отношения с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 17 находящимся в операционном лизинге самолетам, сообщил представитель авиакомпании журналистам.

Один из этих лайнеров находился не в собственности, а в управлении SMBC, уточнил он.

"Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", - отметил представитель "Аэрофлота".

SMBC Aviation Capital в свою очередь сообщило в понедельник о получении денежных выплат по страхованию в отношении 17 самолетов на общую сумму около $710 млн. Сделка проведена "в полном соответствии со всеми применимыми законами, санкциями и нормативными актами" и была одобрена министерствами торговли и финансов США, отмечается в сообщении лизингодателя.

В целом "Аэрофлот" обсуждает с иностранными лизингодателями страховое урегулирование по 61 находящемуся в операционном лизинге самолету, сообщал ранее глава компании Сергей Александровский. В конечном итоге, пояснял он, эти лайнеры станут собственностью специально созданной в РФ лизинговой компании: та профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а "Аэрофлот" будет осуществлять в пользу нее лизинговые платежи. Это позволит вывести самолеты из иностранного реестра, что даст возможность использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста.

В начале сентября "Аэрофлот" сообщил об урегулировании отношений по 18 самолетам и 5 двигателям с ирландским лизингодателем AerCap. Они также перешли в собственность "НСК", учредителем которого является подведомственное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Сама "НСК" контролирует лизинговое ООО "НЛК-финанс", на которое "Аэрофлот" ранее переоформил 18 Boeing и Airbus, выкупленные у иностранных лессоров по договорам финансового лизинга (в отличие от операционного, не был запрещен западными санкциями).

Всего в парке группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") на конец августа было 348 самолетов, сказано на сайте компании.