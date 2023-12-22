"Аэрофлот" договорился с иностранными лессорами о передаче прав на 28 самолетов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в конце декабря завершила процесс урегулирования по 28 самолетам с несколькими группами иностранных лизингодателей, сообщил представитель компании журналистам.

"Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила суммы урегулирования", - сказал он.

Переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями продолжаются, заверил он.

В целом "Аэрофлот" обсуждает с иностранными лизингодателями страховое урегулирование по 61 находящемуся в операционном лизинге самолету, сообщал ранее глава компании Сергей Александровский. В конечном итоге, пояснял он, эти лайнеры станут собственностью специально созданной в РФ лизинговой компании: та профинансирует их приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния, а "Аэрофлот" будет осуществлять в ее пользу лизинговые платежи. Также для сделок используется собственная чистая прибыль авиакомпаний.

О первой такой сделке - по 18 самолетам и 5 двигателям ирландского лизингодателя AerCap - "Аэрофлот" сообщил в сентябре. В октябре аналогичная сделка по 17 бортам произошла с ирландской SMBC Aviation Capital, затем еще по 4 - с CDB Aviation, по 9 - с BOC Aviation. Эти суда также перешли в собственность НСК, учредителем которой является подведомственное Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Сама НСК контролирует лизинговое ООО "НЛК-финанс", с которым заключаются новые сделки лизинга "выкупленных" самолетов.