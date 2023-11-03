РКН опроверг получение уведомления от TikTok о возобновлении его работы в РФ

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не получал уведомления от социальной сети TikTok о возобновлении ее работы на территории России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"В марте 2022 года администрация социальной сети публично заявляла, что самостоятельно приостанавливает распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории РФ. Уведомление от компании о возобновлении работы TikTok в России Роскомнадзор не получал", - сообщили в РКН в пятницу.

Ранее в социальных сетях появилась информация от пользователей о якобы возобновлении работы TikTok в России в полном объеме. Между тем, никаких заявлений компании по этому поводу не было.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.