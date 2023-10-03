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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Нефтетрейдеры предупредили о риске дефицита ГСМ в Киргизии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии в конце октября может возникнуть дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает во вторник Ассоциация нефтетрейдеров страны.

"Проблема с транзитом по территории Казахстана может привести к дефициту ГСМ на топливном рынке Киргизии уже через 20 дней. Этот вопрос должен быть урегулирован на межправительственном уровне между двумя странами", - говорится в заявлении.

По данным ассоциации, с 1 сентября компания "Казахстан темир жолы" ("Железные дороги Казахстана") без официального уведомления участников перевозочного процесса перестала согласовывать месячные и дополнительные планы перевозок транзитных грузов ГСМ по неизвестным причинам.

"Отечественные компании-нефтетрейдеры совместно с "Кыргыз темир жолу" ("Железные дороги Киргизии") пытаются самостоятельно решить проблему. Но на сегодня практически все заявленные планы на октябрь отклонены "Казахстан темир жолы", - говорится в заявлении.

Казахстан темир жолы Киргизия Казахстан
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