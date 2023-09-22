Новак и нефтяники отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, стороны обеспечение автомобильным топливом потребителей и ценообразованием на него в оптовом и розничном сегментах, сообщила пресс-служба правительства.

"Было зафиксировано снижение цен на "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже" с начала недели на все основные виды нефтепродуктов. Биржевые цены на бензин АИ-92 в европейской части России упали более чем на 20% с 18 сентября, на АИ-95 - на 22%, на летнее дизельное топливо - на 18%", - говорится в сообщении.

"Участники отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах и наличие достаточных его запасов на НПЗ, нефтебазах и в резервуарах "Транснефти". По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК филиала РЭА Минэнерго, суммарные товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ и нефтебазах на 20 сентября составили 1,9 млн т. Товарные остатки дизельного топлива на заводах, нефтебазах и в системе "Транснефти" составили 2,95 млн т", - также говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера "Интерфаксу" уточнили, что совещания будут проводиться еженедельно, до урегулирования ситуации на топливном рынке.