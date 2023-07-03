Минэнерго Казахстана не ждет дефицита ГСМ в связи с остановкой Атырауского НПЗ

В Атырау полностью обесточена левобережная часть города и частично - правобережная

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане имеется достаточный запас ГСМ, заявили в Министерстве энергетики страны, комментируя остановку Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ).

В стране всего три крупных НПЗ - Атырауский, Шымкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс) и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ). ПНХЗ остановлен на плановый ремонт с 20 июня по 19 июля. На Шымкентском НПЗ с 3 по 14 июля проводится регенерация части оборудования, на котором производится бензин марки Аи-95. Компенсировать Шымкентском НПЗ с 3 по 14 июля проводится регенерация части оборудования, на котором производится бензин марки Аи-95.

Но АНПЗ вечером 3 июля остановился из-за отключения электроэнергии на МАЭК (Мангистауский атомно-энергетический комбинат).

"Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ", - заявили в пресс-службе Минэнерго.

По информации ведомства, сейчас совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют: автобензин Аи-92 - 351 тысяча тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны; Аи-95 - 46 тысяч тонн (15 суток); дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).

Пресс-служба АНПЗ сообщила, что для предотвращения аварии топливная сеть завода направлена на факельную систему до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. О результатах устранения неполадок предприятие сообщит дополнительно.

Нефтекомпании "Тенгизшевройл" (ТШО, оператор месторождения Тенгиз) и North Caspian Operating Company (NCOC, оператор месторождения Кашаган) перешли на изолированное электроснабжение из-за аварии на МАЭК, сообщила энергопередающая компания АО "Атырау Жарык".

"В связи с аварийным отключением энергоблока N1 от действий панели автоматики на МАЭК, Мангистауская область (запад Казахстана - ИФ) перешла на изолированную работу. Из-за снижения частоты выделились на изолированную работу ТШО, NCOC, Атырауская ТЭЦ", - говорится в сообщении АО "Атырау Жарык".

По данным энергопередающей компании, сейчас в Атырау полностью обесточена левобережная часть города и частично правобережная часть. Персонал АО "KEGOC" (системный оператор - ИФ) выясняет причины отключения.

МАЭК (Мангистауский атомно-энергетический комбинат) снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой.

Атырауский НПЗ - один из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане, контролируется "КазМунайГазом".