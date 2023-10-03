Жалоба "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" отложена на 20 ноября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 20 ноября рассмотрение жалобы "Роснефти" на решение об отказе в удовлетворении иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Причина переноса там не указана.

Заседания неоднократно откладывались.

"Транснефть" 23 мая 2022 года получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с загрязнением нефти хлорорганикой в трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ.

В декабре 2022 года Арбитражный суд Москвы отказал "Роснефти" в удовлетворении ее иска к "Транснефти". "Роснефть" оспорила это решение.

В начале августа 2022 года "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков из соображений безопасности.