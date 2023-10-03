Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Жалоба "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" отложена на 20 ноября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 20 ноября рассмотрение жалобы "Роснефти" на решение об отказе в удовлетворении иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Причина переноса там не указана.

Заседания неоднократно откладывались.

"Транснефть" 23 мая 2022 года получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с загрязнением нефти хлорорганикой в трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ.

В декабре 2022 года Арбитражный суд Москвы отказал "Роснефти" в удовлетворении ее иска к "Транснефти". "Роснефть" оспорила это решение.

В начале августа 2022 года "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков из соображений безопасности.

Дружба Роснефть Транснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совкомбанк направит на дивиденды 5 млрд рублей из нераспределенной прибыли

Новак заявил, что "потолок цен" на нефть РФ оказался неэффективным

Новак заявил, что "потолок цен" на нефть РФ оказался неэффективным

"Россети" хотят запретить потребителям бесплатно уходить из сети на собственную генерацию

Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на фоне слабой активности инвесторов

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на фоне слабой активности инвесторов

"Аэрофлот" урегулировал отношения с лизингодателем SMBC Aviation по 17 самолетам

"Аэрофлот" урегулировал отношения с лизингодателем SMBC Aviation по 17 самолетам

Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире

Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });