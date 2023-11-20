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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Прекращено производство по апелляции "Роснефти" в споре с "Транснефтью" на 3,4 млрд рублей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе "Роснефти", оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал нефтяной компании в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей из-за загрязнения на нефтепроводе "Дружба" в 2019 году.

Экономика"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба""Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"Читать подробнее

В материалах на сайте суда сообщается, что производство апелляции "Роснефти" прекращено.

Сообщение о том, что "Роснефть" подала ходатайство об отказе от иска к "Транснефти" "полностью или в части" ст.49, 194 и др. АПК, появилось на сайте суда в конце октября.

Арбитражный суд Москвы полностью отказал "Роснефти" в удовлетворении иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей в декабре 2022 года. В начале 2023 года "Роснефть" подала апелляцию на это решение в Девятый арбитражный апелляционный суд. Заседания по рассмотрению апелляции неоднократно переносились.

"Роснефть" в мае 2022 года подала иск к "Транснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с загрязнением нефти хлорорганикой в нефтепроводе "Дружба" в 2019 году.

Трубопроводная монополия возражала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы. "Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ.

В начале августа 2022 года "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков, чтобы обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.

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Нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений обнаружили на Мозырском НПЗ в Белоруссии 18 апреля 2019 года. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня.

Компенсацию убытков должна была организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.

Арбитражный суд Москвы Дружба Роснефть Транснефть Белоруссия Мозырский НПЗ
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