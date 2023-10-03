Силуанов заявил, что средства ФНБ на строительство ВСМ пока не заложены

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей пока не входит в перечень проектов, финансирование которых из средств Фонда национального благосостояния одобрено, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Он напомнил, что на различные инвестиционные проекты на данный момент зарезервировано 4,2 трлн рублей из ФНБ.

"Пока нет (ВСМ в этой сумме - ИФ). С тем, чтобы включить ВСМ, надо либо увеличивать эту сумму, либо сделать перераспределение внутри, - сказал министр. - Это решение будет обсуждаться в правительстве".

Президент Владимир Путин в августе на открытии МЦД-3 заявил, что проект ВСМ от Москвы до Петербурга перешел от стадии длительного обсуждения к возможности реализации.

"Мы долго со всех точек зрения обсуждали эту проблему - и с экономической, и с финансовой, с чисто транспортной. И, действительно, если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда, как я понял Олега Валентиновича (Белозерова, главу РЖД), освобождается действующая для передвижения грузов. И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится", - говорил Путин.

Он отмечал, что помимо создания ВСМ между Москвой и Петербургом "нужно двигаться и в Нижний Новгород, и в Воронеж, из Нижнего Новгорода в Казань, из Казани - в Уральский регион".

"Если от Москвы до Адлера "протащить" - это будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто ездит отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк. И, вы знаете, мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии", - говорил тогда Путин о планах развития высокоскоростного пассажирского движения по железной дороге.

"Коммерсантъ" в сентябре писал со ссылкой на расчеты в презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года, что сеть высокоскоростных ж/д магистралей, принципиально одобренная президентом в августе, может стоить около 10,8 трлн рублей.

Согласно документу, на который ссылалась газета, в дополнение к ранее звучавшей оценке инвестиций в ВСМ Москва-Петербург (1,7 трлн рублей без учета стоимости входов в столицы) ВСМ Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Адлер оценивается в 3,2 трлн рублей, она позволяет сократить скорость движения между конечными точками в три раза, до 7 часов 50 минут. ВСМ Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург оценивается в 4 трлн рублей (в 3,6 раза быстрее, до 6 часов 36 минут), а Москва-Смоленск-Минск - в 1,9 трлн рублей (в 2,3 раза, до 3 часов 4 минут).

Издание отмечало, что оценки стоимости (в ценах 2030 года) сделаны на базе стоимости 1 км ВСМ Москва-Петербург, то есть не являются точными.