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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Сроки запуска ВСМ Москва-Петербург определят после заключения договора о строительстве

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Точные сроки запуска высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут определены после определения основных параметров проекта ВСМ, сообщил журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов в пятницу.

"На сегодняшний день сроки завершения строительства, реализации проекта не определены. Они будут четко обозначены по результатам определения финансовых, юридических и организационных параметров проекта, которого сейчас прорабатываются", - сказал он в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо" в Санкт-Петербурге.

По словам замминистра, в качестве основного варианта Минтранс рассматривает заключение концессионного соглашения.

"После выполнения и определения основных параметров концессионного соглашения, по результатам самой концессии будут определены сроки. Соответственно, возможность заключение этого концессионного соглашения и его параметры сейчас прорабатываются", - пояснил Иванов.

В ближайшее время стоимость строительства ВСМ и сроки реализации проекта планируется актуализировать, для этих целей будет сформирована рабочая группа, сообщал Иванов ранее.

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