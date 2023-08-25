РЖД готовы участвовать в проекте ВСМ между Москвой и Петербургом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - РЖД в партнерстве с инвесторами готовы участвовать в проекте высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом, видят себя в проекте в роли ж/д перевозчика.

"Мы предполагаем, что мы будем одним из участников, не традиционная схема, что мы как железные дороги, все берем на себя, и все делаем. Нет. Это коммерческий проект, который должен иметь окупаемость, где будут участники, каждый отвечающий за свои риски", - заявил глава РЖД Олег Белозеров на международном железнодорожном салоне техники и технологий "PRO//Движение.Экспо".

"Мы на сегодняшний момент себя пока видим в роли перевозчика, поскольку у нас компетенция присутствует, и компетенция по эксплуатации инфраструктуры. Мы, наверное, должны быть и участниками концессионера, но в какой части, мы не довлеем, не имеем права довлеть в этом проекте. Это инвесторы, а инвесторы есть, здесь говорили, что и банки хотели бы (участвовать)", - сказал он.

По его мнению, отдельные риски должна нести строительная компания, кто-то должен взять на себя риск за подвижной состав.

Накануне замглавы Минтранса Валентин Иванов заявил журналистам, что ориентировочный срок завершения строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - 2028 год.