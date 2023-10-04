Novartis завершила выделение производителя дженериков Sandoz

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG завершила выделение подразделения Sandoz, производящего препараты-дженерики и биосимиляры.

Как сообщается в пресс-релизе Novartis, акции Sandoz будут торговаться на Швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange) под тикером SDZ. Кроме того, в США на внебиржевом рынке будут обращаться американские депозитарные расписки (ADR) компании.

Акции Novartis продолжат торговаться на SIX Swiss Exchange под тикером NOVN и на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NVS.

Novartis подтвердила сделанный в июле прогноз увеличения выручки по итогам 2023 года на 7-9%.

Рыночная стоимость Novartis с начала текущего года выросла на 10%, за последние двенадцать месяцев - на 19,5%.