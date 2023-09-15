Акционеры Novartis одобрили выделение Sandoz

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры швейцарской фармацевтической компании Novartis AG на внеочередном собрании одобрили выделение подразделения Sandoz, производящего препараты-дженерики и биосимиляры, говорится в пресс-релизе Sandoz.

Как ожидается, выделение состоится в районе 4 октября.

Акции Sandoz будут размещены на Швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange), в США будут выпущены американские депозитарные расписки (ADR). При этом расписки не будут торговаться на бирже, имеющей в Штатах статус национальной. К таким площадкам, в частности, относятся Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и биржа Nasdaq.

Держатели ADR и акционеры Novartis получат дивиденды в виде одной ADR или акции Sandoz на каждые пять расписок или акций Novartis соответственно.

Акции Novartis дорожают на 0,7% на торгах в Цюрихе в пятницу.