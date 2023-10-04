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United Airlines заказала 110 самолетов Boeing и Airbus в ожидании роста перевозок

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американская холдинговая компания United Airlines Holdings, материнская структура United Airlines, заказала в общей сложности 110 самолетов у Boeing Co. и Airbus SE в связи с ожидаемым увеличением спроса на авиаперевозки, сообщает MarketWatch.

В соответствии с условиями сделки, United Airlines получит 50 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787 Dreamliner в период с 2028-го по 2031 годы и 60 узкофюзеляжных Airbus A321neo с 2028-го по 2030 годы.

Кроме того, авиакомпания получила опционы на дополнительные 50 самолетов 787 Dreamliner и права на приобретение еще 40 единиц 787 Dreamliner в конце текущего десятилетия.

"Я убежден в правильности нашей стратегии, направленной на расширение авиапарка за счет новых, более крупных самолетов с целью в полной мере использовать растущие возможности для осуществления полетов как на международном, так и на внутреннем рынках", - заявил генеральный директор United Airlines Скотт Кирби.

В общей сложности авиакомпания планирует получить около 800 новых узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов с 2023-го по 2032 годы.

С начала 2023 года капитализация United Airlines выросла на 7,5%, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 24,8%.

Airbus Boeing United Airlines США
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