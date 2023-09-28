Airbus начала постройку второй линии сборки самолетов в китайском Тяньцзине

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в четверг начала строительство второй линии окончательной сборки в городе Тяньцзинь, расположенном на севере Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

Компания планирует ввести её в эксплуатацию в конце 2025 года.

Европейский производитель самолетов стремится к расширению бизнеса в КНР, а новая линия позволит увеличить вдвое мощности по выпуску самолетов в Тяньцзине.

Китайское предприятие было запущено в эксплуатацию в 2008 году. Эта линия стала первой линией окончательной сборки коммерческих самолетов Airbus за пределами Европы. С момента первой поставки в 2009 году на заводе было собрано более 600 самолетов. В ноябре прошлого года Airbus начала производить здесь самолеты серии A321.

В 2022 году китайские авиаперевозчики заказали более 300 узкофюзеляжных самолетов Airbus общей каталожной стоимостью свыше $40 млрд.

Airbus производит пассажирские лайнеры, самолеты-заправщики, военные и транспортные воздушные суда, а также гражданские и военные вертолеты.