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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Рост цен на яйца в РФ продолжает ускоряться, на курятину - замедлился

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Яйца в РФ за неделю с 25 сентября по 2 октября подорожали на 3,2%, сообщил Росстат в среду.

Это, как и неделю ранее, самый высокий рост на продовольственном рынке (без учета цен на плодоовощную продукцию). Причем темпы роста ускорились. На предыдущей неделе цены повысились на 2,9%. С начала года яйца стали дороже на 6,6%.

Цены на яйца в 61 регионе повысились на 0,1-5%, в 21 - на 5,1-20,3%, в трех не изменились.

Сохраняется и рост цен на куриное мясо. Но темпы его замедлились до 1% с 1,2% неделей ранее. С начала года цены повысились на 24,4%. В 66 регионах цены выросли на 0,1-3,2%, в 9 - не изменились, в 10 - снизились на 0,2-3,1%.

Замедлился и рост цен на говядину и баранину, свинина подешевела. Так, цены на говядину повысились на 0,25% (на 0,6% неделей ранее), на баранину - на 0,46% (на 0,62%). Цены на свинину снизились на 0,02% против роста на 0,5% на предыдущей неделе.

Росстат
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