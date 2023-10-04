Цены на сахар в РФ вновь начали расти

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на сахар после некоторого снижения в РФ вновь начали расти. Ускорилось подорожание основных круп, кроме риса.

Как сообщил Росстат в среду, за неделю с 26 сентября по 2 октября цены на сахар повысились на 0,1% (снижение на 0,05% неделей ранее). С начала года сахар подорожал на 18,2%.

Рост цен на гречневую крупу ускорился до 0,3% (на 0,2% неделей ранее), но по сравнению с началом года они ниже на 19,6%. Пшено за неделю подорожало на 0,3% (на 0,03%). По сравнению с началом года они ниже на 0,5%. Цены на рис выросли на 0,2%, но это ниже, чем на предыдущей неделе (на 0,6%). С начала год рис подорожал на 15,2%.

Росстат также сообщил, что подсолнечное масло и маргарин подорожали на 0,6%, сосиски, сардельки - на 0,5%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, макаронные изделия - на 0,4%, творог, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничная мука, ржаной хлеб, печенье - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, сливочное масло, сыры - на 0,2%, соль - на 0,1%.

Цены на вареные колбасы, мороженую рыбу и сметану - выросли на 0,2%, на черный чай и водку - на 0,1%.